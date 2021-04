Guardiola raggiunge Mourinho | record per le semifinali di Champions

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il Manchester City di Peppassa contro il Borussia Dortmund: agganciatoper partecipazioni allePeprompe il sortilegio dellediLeague e torna nel penultimo atto della “coppa dalle grandi orecchie” dopo cinque anni di assenza. Un traguardo importante per il Manchester City e in particolar modo per il tecnico: sono otto ora le partecipazioni allediLeague e dunqueil rivale Jose, fino a ieri sera indisturbato in vetta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PharrisGiacomo : Dopo aver speso 1 miliardo di euro raggiunge lo stesso risultato di Eusebio di Francesco, top @guardiola - clabotta86j : Per la seconda volta nella sua storia, il Manchester City raggiunge la semifinale di Champions League. Guardiola eg…

... ' Questa qualificazione la aspettavo da tanto - ha detto- , da questa competizione ... ma in Europa è solo la seconda volta cheuna semifinale. In Champions non abbiamo una storia ...Finalmente il passo tanto ambito. Ma quanta sofferenza. Il Manchester City, per la prima volta da quando a guidarlo c'è, la semifinale di Champions League. Dopo il 2 - 1 dell'andata, i Citizens si impongono, con lo stesso risultato, anche in casa del ...L'ex terzino della Juventus oggi al Manchester City Joao Cancelo, ha parlato intervistato dalla TV del club alla quale ha parlato della sua esperienza in Premier League: "Mi piace il modo in cui Pep v ...Guardiola in semifinale di Champions League: Manchester City vs Pgs. Pep sfata la maledizione europea con i citizens ...