Giustizia: Salvini, 'riforma è urgente ma non con Pd e M5S' (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano,15 apr. (Adnkronos) - "La prima cosa da fare è una seria e profonda riforma della Giustizia, di certo non ora con il Pd e i 5stelle, ma sarà necessaria al più presto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento telefonico a Orario continuato' su Antenna 3. “Ho un grande dispiacere personale, non politico, per quello che sto vivendo. Il sabato lo vorrei passare con i miei figli piuttosto che in un'aula di tribunale. Ho semplicemente controllato gli sbarchi e svegliato l'Europa. La pubblica accusa sabato prossimo chiederà che vada a processo", ha aggiunto. "Vorrei anche parlare dei processi che sta aspettando Berlusconi, ma possibile che non ci siano cose più importanti? Mi sa tanto di Giustizia politica. Mi sa che la legge non è uguale per tutti”, ha concluso Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano,15 apr. (Adnkronos) - "La prima cosa da fare è una seria e profondadella, di certo non ora con il Pd e i 5stelle, ma sarà necessaria al più presto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in collegamento telefonico a Orario continuato' su Antenna 3. “Ho un grande dispiacere personale, non politico, per quello che sto vivendo. Il sabato lo vorrei passare con i miei figli piuttosto che in un'aula di tribunale. Ho semplicemente controllato gli sbarchi e svegliato l'Europa. La pubblica accusa sabato prossimo chiederà che vada a processo", ha aggiunto. "Vorrei anche parlare dei processi che sta aspettando Berlusconi, ma possibile che non ci siano cose più importanti? Mi sa tanto dipolitica. Mi sa che la legge non è uguale per tutti”, ha concluso

Advertising

Pierferdinando : La mia intervista al @Corriere su #casogregoretti:«Su @matteosalvinimi avevo ragione.Ora riforma della giustizia. I… - SkyTG24 : Salvini: “Senza una riforma della Giustizia, l'Italia non sarà mai un Paese libero” - LegaSalvini : LA PROMESSA DI SALVINI: CON UN GOVERNO DI CENTRODESTRA CAMBIEREMO LA GIUSTIZIA - infoitinterno : Open Arms, Salvini: Serve seria riforma giustizia, ma non ora con Pd-M5S - TV7Benevento : Giustizia: Salvini, 'riforma è urgente ma non con Pd e M5S'... -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Salvini Condividere post di Pillon per ridicolizzarlo è controproducente, gli regala solo visibilità ... Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia al Senato, che da settimane rimanda la ... La strategia che la sinistra ha adottato contro la famosa "bestia" di Salvini " fare finta che non ...

Vitalizi, da Cito a De Lorenzo quelli in attesa dell'assegno ...dei vitalizi che riguarda altri ex parlamentari che hanno avuto problemi con la giustizia e che ... Salvini meno di un anno fa diceva che i vitalizi erano una vergogna: ieri ha calato ancora una volta la ...

Commissione interministeriale Giustizia-MEF Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, hanno firmato il decreto con cui viene istituita una commissione interministeriale sulla giust ...

Giustizia: Salvini, 'riforma è urgente ma non con Pd e M5S' Milano,15 apr. (Adnkronos) - "La prima cosa da fare è una seria e profonda riforma della giustizia, di certo non ora con il Pd e i 5stelle, ma sarà necessaria al più presto". Lo ha detto il leader del ...

... Andrea Ostellari, presidente della commissioneal Senato, che da settimane rimanda la ... La strategia che la sinistra ha adottato contro la famosa "bestia" di" fare finta che non ......dei vitalizi che riguarda altri ex parlamentari che hanno avuto problemi con lae che ...meno di un anno fa diceva che i vitalizi erano una vergogna: ieri ha calato ancora una volta la ...Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, hanno firmato il decreto con cui viene istituita una commissione interministeriale sulla giust ...Milano,15 apr. (Adnkronos) - "La prima cosa da fare è una seria e profonda riforma della giustizia, di certo non ora con il Pd e i 5stelle, ma sarà necessaria al più presto". Lo ha detto il leader del ...