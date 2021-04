Gennaro Gattuso verso la Fiorentina | contatti intensificati | accordo a un passo I dettagli

Advertising

OrcunUnsal82 : @FIFAWorldCup May be Gennaro Gattuso ? - OyiWis : RT @plesboljug: Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso, dan Francesco Totti - bibikrzky : RT @plesboljug: Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso, dan Francesco Totti - spic4ster : RT @plesboljug: Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso, dan Francesco Totti - dhanieTOD : RT @plesboljug: Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso, dan Francesco Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Gennaro Gattuso

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, si sta facendo sempre più concreta per la Fiorentina la pista che porta a. Di recente ci sono stati nuovi e l'accordo sembrerebbe essere davvero vicino. Il tecnico attualmente al Napoli, però, ha chiesto alla dirigenza di svecchiare la rosa e di avere ...La Gazzetta dello Sport smentisce le passate voci riguardo le dimissioni dida allenatore del Napoli. Il tecnico del Napolista lavorando sodo per far raggiungere al club l'obiettivo della Champions League. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata proprio sull'allenatore, in particolare ...Gennaro Gattuso firma per la Fiorentina, sarà lui il tecnico dei viola per la prossima stagione, il tecnico ha fatto richieste a Commisso.Gennaro Gattuso viaggia sempre più verso la Fiorentina. Secondo quanto scrive TMW, i contatti tra le parti sono continui, intensificati a inizio settimana con il presidente Rocco Commisso, intenzionat ...