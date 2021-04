Furto al supermercato: denuncia e foglio di via per una 30enne (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – La pattuglia della Stazione di Mercogliano era impegnata in un servizio predisposto principalmente per verificare l’attuazione delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus quando è subito intervenuta presso un noto supermercato del luogo dove era stata segnalata la presenza di una donna che stava rubando costosi liquori e prodotti alimentari. Sul posto i Carabinieri hanno identificato la presunta responsabile: si tratta di una trentenne della provincia di Napoli, con a carico svariati precedenti di polizia nonché sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di residenza, la quale, all’esito di perquisizione, è stata trovata in possesso della merce appena rubata. Alla luce delle evidenze emerse, per la predetta è scattata la denuncia in stato di libertà alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – La pattuglia della Stazione di Mercogliano era impegnata in un servizio predisposto principalmente per verificare l’attuazione delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus quando è subito intervenuta presso un notodel luogo dove era stata segnalata la presenza di una donna che stava rubando costosi liquori e prodotti alimentari. Sul posto i Carabinieri hanno identificato la presunta responsabile: si tratta di una trentenne della provincia di Napoli, con a carico svariati precedenti di polizia nonché sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di residenza, la quale, all’esito di perquisizione, è stata trovata in possesso della merce appena rubata. Alla luce delle evidenze emerse, per la predetta è scattata lain stato di libertà alla ...

