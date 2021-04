Figliuolo e Speranza | parole sul futuro di Johnson & Johnson e Astrazeneca Von der Leyen riceve la prima dose

(Di giovedì 15 aprile 2021) In 3 mesi 46.237 segnalazioni di sospetta reazione avversa al vaccino, ma il 92,7% sono riferite a eventi non gravi. Il commissario: «Questione Jansenn si risolverà a breve». Il Ministro della Salute: «sicuro, salva vite. Entro giugnoa tutti gli over 60»

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Speranza

... anche alla luce dell'ordinanza di, tutte le Regioni devono attenersi a queste indicazioni'. Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto, nell'informativa in aula alla Camera ...Prudenzialmente il commissario per l'emergenzasta lavorando a 45 milioni di dosi di vaccini in arrivo entro giugno. Questo - ha spiegatonel corso dell'informativa urgente alla ...Informativa del ministro della Salute alla Camera sulla campagna vaccinale: il criterio anagrafico è stato strategico sin dal 2 dicembre e ora, ...“Dopo la richiesta rivolta al Commissario Figliuolo nel corso dell’audizione in Parlamento, abbiamo scritto nuovamente al Commissario per ...