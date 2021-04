Ferrari, Elkann: primo modello tutto elettrico nel 2025 (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente della casa di Maranello ha inoltre confermato che quest'anno saranno lanciati tre nuovi modelli Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente della casa di Maranello ha inoltre confermato che quest'anno saranno lanciati tre nuovi modelli

Elkann annuncia: nel 2025 arriva la Ferrari elettrica La svolta green in casa del Cavallino rampante. Arriverà nel 2025 la prima Ferrari completamente elettrica. L'annuncio viene direttamente dal Presidente John Elkann durante l'assemblea annuale della casa di Maranello. Surclassate di fatto tutte le previsioni che volevano un ...

Ferrari, Elkann: primo modello tutto elettrico nel 2025 15 aprile 2021Il primo modello tutto elettrico di Ferrari arriverà nel 2025. Lo ha detto John Elkann, presidente e ad della casa di Maranello, durante l'assemblea degli azionisti ...

