F1 | Carlos Sainz | “Ho un buon feeling con la macchina | ma devo ancora crescere”

Lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso in ottava posizione il suo primo GP con la Ferrari in F1. In Bahrain, a Sakhir, Carlos ha avuto un approccio abbastanza conservativo, cercando di non commettere errori e scoprendo giro dopo giro una macchina molto diversa dalla McLaren. Le sensazioni dell'iberico sono state positive e il feeling con la scuderia di Maranello e la vettura è stato confortante. Per questo, in vista del prossimo weekend di Imola che comincerà domani, la voglia di far bene non manca, essendo anche un fine-settimana significativo per la Rossa: "Correre in Italia per un pilota Ferrari è sempre emozionante. Mi mancherà questo fattore, ma l'atmosfera è speciale", ha sottolineato l'iberico in conferenza stampa.

