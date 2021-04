Emissioni - Euro 7, l'Ue propone standard meno restrittivi: "Scongiurato laddio allendotermico" (Di giovedì 15 aprile 2021) Il settore automobilistico tira un sospiro di sollievo: stando alle nuove proposte per lo standard Euro 7, elaborate dal gruppo di lavoro incaricato dall'Unione Europea, l'addio anticipato ai motori endotermici sembra Scongiurato. L'Agves (Advisory Group on Vehicle Emission standards) ha infatti rivisto le sue raccomandazioni originarie, presentando limiti di NOx tecnicamente raggiungibili: in particolare, al tavolo delle consultazioni con le diverse parti interessate, il gruppo ha aumentato la tolleranza degli ossidi di azoto da 10 a 30 milligrammi per chilometro. La posizione del settore. I tedeschi, particolarmente attenti a qualsiasi evoluzione delle normative che possa mettere a repentaglio uno dei fiori all'occhiello della loro industria manifatturiera, sono stati i primi ad accogliere ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 aprile 2021) Il settore automobilistico tira un sospiro di sollievo: stando alle nuove proposte per lo7, elaborate dal gruppo di lavoro incaricato dall'Unionepea, l'addio anticipato ai motori endotermici sembra. L'Agves (Advisory Group on Vehicle Emissions) ha infatti rivisto le sue raccomandazioni originarie, presentando limiti di NOx tecnicamente raggiungibili: in particolare, al tavolo delle consultazioni con le diverse parti interessate, il gruppo ha aumentato la tolleranza degli ossidi di azoto da 10 a 30 milligrammi per chilometro. La posizione del settore. I tedeschi, particolarmente attenti a qualsiasi evoluzione delle normative che possa mettere a repentaglio uno dei fiori all'occhiello della loro industria manifatturiera, sono stati i primi ad accogliere ...

Advertising

francesco6684 : Emissioni: l'Ue propone limiti meno restrittivi per l’Euro 7 - - SpeculaThor : RT @StartMagNews: La Commissione Ue lavora a nuovi standard Euro 7, ma le indiscrezioni sui nuovi limiti alle #emissioni preoccupano gruppi… - GIONATA12564426 : Sequestrate tutte le auto EURO 3 hanno le emissioni Nox troppo ALTO... - News_24it : PISA - Il Comune di Pisa ha ottenuto un finanziamento straordinario di 368.380 euro per realizzare il Parco di Cisa… - Asgard_Hydra : Emissioni: scongiurato l’addio all’endotermico, nuove misure per Euro 7 -