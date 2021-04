Di Caro | “De Laurentiis non ha mai difeso Gattuso | piuttosto l’ha umiliato”

(Di giovedì 15 aprile 2021) La Gazzetta dello Sport riporta alcuni retroscena avvenuti in casa Napoli: “Il rapporto tra Aurelio Dee Rinosi è deteriorato nei mesi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SSCNapoliFeed : Caos Napoli: divorzio De Laurentiis-Gattuso, il commento di Di Caro - Dalla_SerieA : Caos Napoli: divorzio De Laurentiis-Gattuso, il commento di Di Caro - - SecondoVangelo : @anaquiles30 Intanto deve ancora rimborsare gli abbonamenti dello scorso anno il caro DE LAURENTIIS. - Lucadeflorentis : RT @napolista: Caro De Laurentiis, capiamo che deve tenere il carro per la scesa ma basta “a testa alta” Il tweet post-sconfitta è diplomat… - FERRARAPASQUAL2 : RT @napolista: Caro De Laurentiis, capiamo che deve tenere il carro per la scesa ma basta “a testa alta” Il tweet post-sconfitta è diplomat… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Laurentiis

Che doveva fare De? Non lo ha esonerato, lo ha tenuto (e i fatti gli stanno anche dando ...all'Ussi (Unione stampa sportiva italiana)? Leggendo l'accorato articolo del vicedirettore De, ......di conoscenza con De, a causa della sua gestione quantomeno discutibile, non a caso allenatori e calciatori scappano dopo aver avuto una polemica con il proprio capo. Andrea Di, vice ...La Gazzetta dello Sport riporta alcuni retroscena avvenuti in casa Napoli: "Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso si è deteriorato nei mesi ...Mentre attacca Aurelio De Laurentiis, La Gazzetta dello Sport difende Rino Gattuso. La Rosea, tramite la penna del suo vice-direttore Andrea Di Caro, ricorda il rapporto complicato con il presidente e ...