Dazn offre un mese gratis ai propri abbonati dopo il blackout di domenica (Di giovedì 15 aprile 2021) dopo i grossi problemi riscontrati domenica nel corso delle partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio che ha impedito alla maggior parte dei tifosi di vedere le rispettive partite, l’emittente web Dazn è corsa ai ripari offrendo un mese gratis ai propri abbonati tramite una mail spedita ad ogni utente iscritto riproponendo le scuse che già erano state fatte nella giornata di domenica: “Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma Dazn domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a Dazn senza ulteriori ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021)i grossi problemi riscontratinel corso delle partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio che ha impedito alla maggior parte dei tifosi di vedere le rispettive partite, l’emittente webè corsa ai riparindo unaitramite una mail spedita ad ogni utente iscritto riproponendo le scuse che già erano state fatte nella giornata di: “Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti undi accesso asenza ulteriori ...

Ultime Notizie dalla rete : Dazn offre DAZN si scusa per il black - out e offre 1 mese gratis o un voucher di 10 euro 10 euro da utilizzare sullo store digitale tramite il quale è stato sottoscritto l'abbonamento a DAZN: cliccare su https://cloud.in.dazn.com/DAZN3PP inserire entro il 31 maggio 2021 l'indirizzo e - ...

