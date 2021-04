Dacia - David Durand è il nuovo responsabile del design

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 aprile 2021) La Renault ha nominatodeldel marchio. Il francese, incaricato ad interim, è stato precedentemente a capo del reparto Global Access dedicato ai modelli low cost del gruppo e ha già collaborato alla definizione della nuova generazione della Logan e della Sandero. Mesonero in uscita dal gruppo.sostituisce Alejandro Mesonero-Romanos, che era stato assunto meno di un anno fa da Luca De Meo per guidare il brand romeno dopo una lunga militanza alla Seat ed è ora in procinto di passare ad un'altra Casa automobilistica.riporterà direttamente aldeldell'Alleanza, Laurens van den Acker.