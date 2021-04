Crisi Sambenedettese, presentata domanda di concordato preventivo (Di giovedì 15 aprile 2021) SS Sambenedettese s.r.l. comunica che in data 14 aprile 2021 ha provveduto al deposito di una domanda di concordato preventivo. La società ha così tracciato l’unica strada per salvaguardare tutti gli stakehoder, anche al fine di garantire la prosecuzione del campionato. I procedimenti prefallimentari saranno sospesi fino all’esame da parte del Tribunale della proposta. La soluzione tracciata consente di valutare l’ingresso di gruppi seri e motivati che vogliano garantire un futuro certo a questa società, non certo appropriandosi del titolo sportivo, attraverso un eventuale fallimento, al solo fine di non dover garantire la tutela dell’intera platea di creditori. Foto: Logo Sambenedettese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) SSs.r.l. comunica che in data 14 aprile 2021 ha provveduto al deposito di unadi. La società ha così tracciato l’unica strada per salvaguardare tutti gli stakehoder, anche al fine di garantire la prosecuzione del campionato. I procedimenti prefallimentari saranno sospesi fino all’esame da parte del Tribunale della proposta. La soluzione tracciata consente di valutare l’ingresso di gruppi seri e motivati che vogliano garantire un futuro certo a questa società, non certo appropriandosi del titolo sportivo, attraverso un eventuale fallimento, al solo fine di non dover garantire la tutela dell’intera platea di creditori. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

