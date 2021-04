Covid, frenano i contagi ma aumentano i morti: +7,5% decessi rispetto a 7 giorni fa, il report Gimbe (Di giovedì 15 aprile 2021) frenano i contagi da SarsCov2, ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva. Nella settimana tra il 7 e 13 aprile, si è osservata infatti una... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021)da SarsCov2, ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva. Nella settimana tra il 7 e 13 aprile, si è osservata infatti una...

Advertising

tusciatimes : Covid, le vaccinazioni frenano: restano garantiti i richiami e le prime dosi per chi è riuscito a prenotarsi - LaStampa : Caso Tokyo, Wall Strett e i timori per l’ondata di Covid frenano i listini: Nikkei chiude a +0,07% - messveneto : Caso Tokyo, Wall Strett e i timori per l’ondata di Covid frenano i listini: Nikkei chiude a +0,07%: Il partito di g… - QdSit : Continua, lenta, la campagna di vaccinazione in Sicilia. L'isola è penultima in Italia, anche la paura sta frenando… - idealista_it : Brexit e Covid non frenano il mercato degli immobili prime a Londra -