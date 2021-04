“Che delusione, ma perché?”. Can Yaman, fan avvelenati: “È stata Diletta Leotta?” (Di giovedì 15 aprile 2021) Un brutta notizia per tutte le fan di Can Yaman: l’attore non è più su Instagram. Un fulmine a ciel sereno per i tanti follower del protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno. Da mercoledì 14 aprile l’account dell’attore turco non compare più sulla piattaforma social. Il fidanzato di Diletta Leotta non è nuovo a gesti del genere: qualche mese fa ha chiuso il suo profilo Twitter per non riaprirlo più. Al momento non c’è una spiegazione ufficiale ma è probabile che il 31enne abbia deciso di prendersi una pausa da Instagram in seguito alle numerose offese e critiche ricevute negli ultimi giorni. C’è da dire che da quando Can Yaman ha iniziato la relazione con Diletta Leotta è diventato bersaglio di haters e leoni da tastiera. In molti continuano a non credere a questo legame che, a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Un brutta notizia per tutte le fan di Can: l’attore non è più su Instagram. Un fulmine a ciel sereno per i tanti follower del protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno. Da mercoledì 14 aprile l’account dell’attore turco non compare più sulla piattaforma social. Il fidanzato dinon è nuovo a gesti del genere: qualche mese fa ha chiuso il suo profilo Twitter per non riaprirlo più. Al momento non c’è una spiegazione ufficiale ma è probabile che il 31enne abbia deciso di prendersi una pausa da Instagram in seguito alle numerose offese e critiche ricevute negli ultimi giorni. C’è da dire che da quando Canha iniziato la relazione conè diventato bersaglio di haters e leoni da tastiera. In molti continuano a non credere a questo legame che, a ...

Biarnes72 : RT @ValeBianco88: Rabbia, delusione e paura per un futuro mai così scuro. L'unica cosa che voglio ora è RISPETTO, qualcosa che è mancato ne… - EnricoDon3 : @GeorgeSpalluto Concordo in toto, piccola delusione, ma in parte attesa, da Berrettini e una piccola speranza per F… - mariomariov1 : Con quella dichiarazione strana e deludente della @itinagli che corteggiare ancora @GiuseppeConteIT E IL @m5s è gi… - Sophie65314603 : @ffabiolat_ Non si puo'guardare perche' in quei momenti nei quali rosy era con zenga o non si parlavano day la guar… - zdengo : @francofontana43 @BenjaminW1892 @Corriere Un governo che non ha il coraggio di governare! Delusione #Draghi ! -

Ultime Notizie dalla rete : Che delusione Sassuolo, Locatelli: "Sono pronto per giocare in una grande, anche all'estero" Certi attestati di stima e l'interessamento di grandi società aumentano le mie motivazioni e mi fanno capire che sono sulla strada giusta', ha ammesso Locatelli. 'Addio al Milan grande delusione, al ...

Un cappuccino con Sconcerti: se Conte giocherà cosi anche l'anno prossimo, sarà una delusione E' bello veder giocare Psg contro Bayern Monaco, ma è corretto sapere che non stiamo vedendo un esempio di calcio europeo, stiamo vedendo il massimo. Ascolta 'Tutti i dubbi sul rinnovo di Ibra, ecco ...

Locatelli: "Sono cresciuto e pronto per una grande. L'addio al Milan? Una vera delusione" Non capivo che il problema ero io, non il mister ... e per questo il momento dell’addio al Milan è stato molto pesante, una vera delusione. Avevo perso fiducia in me stesso e l’ho ritrovata grazie al ...

Virtus Bologna, tutta la delusione di patron Zanetti Nulla da fare per la formazione italiana che ha perso ieri sera gara 3 della semifinale contro l'Unics Kazan e ha così mancato la finale ...

