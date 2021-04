Can Yaman sparisce da Instagram: account cancellato (Di giovedì 15 aprile 2021) Can Yaman dice addio ai social e così si cancella improvvisamente da Instagram. Ecco le motivazioni del suo gesto che ha sconvolto tutti i fan. È successo l’inevitabile, nonostante il dispiacere dei numerosi fan: Can Yaman si è cancellato da Instagram. Se ne sono accorti i followers che cercando il suo nome sulla piattaforma social L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 aprile 2021) Candice addio ai social e così si cancella improvvisamente da. Ecco le motivazioni del suo gesto che ha sconvolto tutti i fan. È successo l’inevitabile, nonostante il dispiacere dei numerosi fan: Cansi èda. Se ne sono accorti i followers che cercando il suo nome sulla piattaforma social L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - donvaster91 : RT @donvaster91: posso dirlo? lo dico perché non l’ha mai detto nessuno e se mi unfollowate prego: Daydreamer (la serie con can yaman) è fa… - Martinac07 : RT @donvaster91: posso dirlo? lo dico perché non l’ha mai detto nessuno e se mi unfollowate prego: Daydreamer (la serie con can yaman) è fa… - Barby775 : RT @LeYamanine: ??Noi nn sappiamo cosa sia successo??speriamo di avere delle risposte ??SEMPRE CON TE #CanYaman @guldemcan @cuneytsayil @ilker… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman si cancella da Instagram: attacco hacker o capricci da star? Can Yaman ha deciso di cancellare il suo profilo Instagram: per quale motivo? L'attore turco nell'ultimo periodo è stato sommerso dalle critiche anche per la nascita della sua storia d'amore con ...

'Che delusione, ma perché?'. Can Yaman, fan avvelenati: 'È stata Diletta Leotta?' Un brutta notizia per tutte le fan di Can Yaman: l'attore non è più su Instagram. Un fulmine a ciel sereno per i tanti follower del protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno. Da mercoledì 14 aprile l'account dell'attore turco non ...

Can Yaman, è scomparso dai social: colpa di Diletta Leotta? scopriamolo! Cosa è successo all'attore turco? è scomparso all'improvviso dai social network, ma per quale motivo? vediamolo insieme.

Wanda Nara esplosiva, il top scatena i fan Wanda Nara infiamma il web con l'ennesimo scatto bollente. La showgirl argentina ha deciso di praticare un po’ di sano allenamento nella sua casa di Milano dove si trova in questi giorni, senza però r ...

ha deciso di cancellare il suo profilo Instagram: per quale motivo? L'attore turco nell'ultimo periodo è stato sommerso dalle critiche anche per la nascita della sua storia d'amore con ...Un brutta notizia per tutte le fan di: l'attore non è più su Instagram. Un fulmine a ciel sereno per i tanti follower del protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno. Da mercoledì 14 aprile l'account dell'attore turco non ...Cosa è successo all'attore turco? è scomparso all'improvviso dai social network, ma per quale motivo? vediamolo insieme.Wanda Nara infiamma il web con l'ennesimo scatto bollente. La showgirl argentina ha deciso di praticare un po’ di sano allenamento nella sua casa di Milano dove si trova in questi giorni, senza però r ...