Can Yaman Scompare da Instagram, i Fan Preoccupati! (Di giovedì 15 aprile 2021) Il rubacuori di Day Dreamer Can Yaman, probabilmente stanco delle polemiche e delle offese che riceve sui suoi social, avrebbe deciso di chiudere il suo profilo Instagram e volare in Turchia. Ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram Can Yaman, il protagonista di Day Dreamer, la serie turca che sta spopolando in Italia e nel mondo. Non è un gesto nuovo quello del giovane attore che già mesi fa si era allontanato parzialmente dai social chiudendo il suo account Twitter. Ma cosa sarà successo adesso di così grave da spingere il bell’attore a chiudere Instagram e lasciare l’Italia partendo per la Turchia? Stando alle ultime indiscrezioni, la decisione di Can Yaman di chiudere il profilo Instagram dipenderebbe dalle numerose offese e critiche ricevute sotto i suoi ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Il rubacuori di Day Dreamer Can, probabilmente stanco delle polemiche e delle offese che riceve sui suoi social, avrebbe deciso di chiudere il suo profiloe volare in Turchia. Ha deciso di chiudere il suo profiloCan, il protagonista di Day Dreamer, la serie turca che sta spopolando in Italia e nel mondo. Non è un gesto nuovo quello del giovane attore che già mesi fa si era allontanato parzialmente dai social chiudendo il suo account Twitter. Ma cosa sarà successo adesso di così grave da spingere il bell’attore a chiuderee lasciare l’Italia partendo per la Turchia? Stando alle ultime indiscrezioni, la decisione di Candi chiudere il profilodipenderebbe dalle numerose offese e critiche ricevute sotto i suoi ...

Advertising

VanityFairIt : L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower #CanYaman - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - daniela11925 : RT @Droghiere: “I profili social di Can Yaman e Trash Italiano sono spariti. Forse hackerati” io: - SabinaSantin1 : RT @_dani_ta_6: Che gioia vedere questi sorrisi. ?? CAN YAMAN con la mamma Guldem, un messaggio più esplicito di questo non c'è. La cosa pi… - pocaontas883 : RT @Droghiere: “I profili social di Can Yaman e Trash Italiano sono spariti. Forse hackerati” io: -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman scomparso da Instagram: attacco hacker o scelta dell'attore? Da ieri sera Can Yaman è scomparso da Instagram. Non è la prima volta che l'attore cancella un suo account: nei mesi scorsi aveva infatti deciso di disattivare il suo profilo Twitter, e non l'ha più riaperto. Ci ...

Daydreamer anticipazioni: Can recupera la memoria e chiede a Sanem di sposarlo! Siamo sempre più vicini al tanto desiderato lieto fine per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer - Le Ali del Sogno , il pubblicitario recupererà infatti la memoria, persa in seguito ad un pericolosissimo ...

Pio e Amedeo augurano a tutti una... "Felicissima Sera" Domani, 16 aprile, in prima serata su Canale 5Dopo il grande successo ottenuto con il programma "Emigratis", e le loro incursioni al Festival di Sanremo e al Talent Show "Amici di Maria De Filippi", P ...

Amici 20, è scontro tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi: "Non dire cose che non sono giuste" Rosichi perché è venuta fuori la verità". Leggi anche Can Yaman sbarca ad Amici 20? L'indiscrezione Ma non è finita qui. Rudy ha attaccato anche Arisa. Il motivo? A detta di Zerbi, la bravissima ...

Da ieri seraè scomparso da Instagram. Non è la prima volta che l'attore cancella un suo account: nei mesi scorsi aveva infatti deciso di disattivare il suo profilo Twitter, e non l'ha più riaperto. Ci ...Siamo sempre più vicini al tanto desiderato lieto fine perDivit () e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer - Le Ali del Sogno , il pubblicitario recupererà infatti la memoria, persa in seguito ad un pericolosissimo ...Domani, 16 aprile, in prima serata su Canale 5Dopo il grande successo ottenuto con il programma "Emigratis", e le loro incursioni al Festival di Sanremo e al Talent Show "Amici di Maria De Filippi", P ...Rosichi perché è venuta fuori la verità". Leggi anche Can Yaman sbarca ad Amici 20? L'indiscrezione Ma non è finita qui. Rudy ha attaccato anche Arisa. Il motivo? A detta di Zerbi, la bravissima ...