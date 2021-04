(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA, 15 APR - "Quando Paolo Dalvenne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Cairo 'Dal Pino manager brillante, ha operato bene' 'E' una persona seria, i fondi sono un'idea ancora attuale - sportli26181512 : Cairo: 'Dal Pino manager brillante, ha operato bene': Cairo: 'Dal Pino manager brillante, ha operato bene' Il presi… - Gazzetta_it : Urbano #Cairo sul presidente della Lega #SerieA: “Dal Pino manager brillante, ha operato bene” - sportface2016 : #SerieA Urbano #Cairo conferma la fiducia al presidente di Lega #DalPino - giornaleradiofm : Calcio: Cairo 'Dal Pino manager brillante, ha operato bene': (V. ANSA '7 club di Serie A chiedono..' delle 13.03) (… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cairo

Poco più di un anno dopo, il parere di Urbano, presidente del Torino, è positivo sul n.1 della Lega serie A. 'Dal Pino ha operato bene, ha avuto l'idea brillante di immaginare l'operazione con ...Quindi è evidente - prosegue- che la mia valutazione su Dal Pino è positiva, e infatti l'ho votato all'ultima tornata elettorale. Ha cercato di gestire in maniera molto intelligente le ...Il presidente del Torino ribadisce il sostegno al n.1 della Lega: “Ha immaginato l’operazione con i fondi, un’idea attuale che spero possa essere ripresa a breve” ...Battaglia politica in Lega Serie A. I 7 club ne hanno chiesto le dimissioni e anche un risarcimento danni per la gestione dei diritti tv ...