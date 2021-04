Basket | Massimo Zanetti | “Ora non è il momento di fare cambiamenti Ci penseremo più avanti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) La Virtus Bologna, ieri, ha vissuto una vera e propria serata da incubo. Le V-Nere, infatti, hanno perso, contro l’Unics Kazan, gara 3 delle semifinali di Eurocup e sono state estromesse dalla seconda competizione continentale. Questa debacle, oltretutto, è costata ai bolognesi anche il pass per l’Eurolega. Infatti, in caso di approdo in finale, la Virtus si sarebbe qualificata anche per la competizione più prestigiosa del Vecchio Continente. Dopo aver perso anche la Coppa Italia, ora la Virtus Bologna è chiamata a vincere lo scudetto per salvare una stragione che, altrimenti, sarebbe da considerarsi a dir poco fallimentare. In caso di ulteriore debacle, inoltre, la panchina di coach Sasha Djordjevic, il quale era già stato esonerato e poi richiamato a dicembre, sarebbe a dir poco traballante. Il proprietario della Virtus,, ha voluto, ...