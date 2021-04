Arriva il contratto 4.0, tra futuro e smart working (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Welfare inclusivo, politiche attive, diritto alla formazione continua. Ecco gli elementi cardine per guidare il cambiamento del mondo del lavoro secondo l’Osservatorio Cifa-Confsal, nato lo scorso anno e presentato oggi al Cnel con un convegno a cui hanno partecipato il presidente Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa-FonarCom, Andrea Cafà, e il direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano. L’Osservatorio porta avanti un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del lavoro e dell’impresa in una logica di bilateralità tra datori e dipendenti, di promozione e di governo dell’innovazione e della contrattazione di qualità. In questo quadro l’Osservatorio ha redatto un accordo interconfederale sul lavoro agile, di cui ha illustrato le caratteristiche durante il convegno. “L’accordo- ha commentato Treu- da nuovi diritti ai lavoratori integrando anche le norme di legge, come è giusto. E c’è una grande sottolineatura dell’importanza della formazione continua e digitale“. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Welfare inclusivo, politiche attive, diritto alla formazione continua. Ecco gli elementi cardine per guidare il cambiamento del mondo del lavoro secondo l’Osservatorio Cifa-Confsal, nato lo scorso anno e presentato oggi al Cnel con un convegno a cui hanno partecipato il presidente Tiziano Treu, il segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, il presidente di Cifa-FonarCom, Andrea Cafà, e il direttore scientifico dell’Osservatorio, Cesare Damiano. L’Osservatorio porta avanti un dibattito che riguarda principalmente le strategie da adottare sui temi del lavoro e dell’impresa in una logica di bilateralità tra datori e dipendenti, di promozione e di governo dell’innovazione e della contrattazione di qualità. In questo quadro l’Osservatorio ha redatto un accordo interconfederale sul lavoro agile, di cui ha illustrato le caratteristiche durante il convegno. “L’accordo- ha commentato Treu- da nuovi diritti ai lavoratori integrando anche le norme di legge, come è giusto. E c’è una grande sottolineatura dell’importanza della formazione continua e digitale“.

Advertising

24enrico : @boninisyzidanes Pagheresti 3m in più all’anno di ingaggio rispetto a Tek. Lui arriva a zero e puoi prendere 30m da… - gegedigennaro : @salines_simone Il calciatore che arriva a 2 mesi dalla scadenza del contratto ha già firmato per un'altra squadra, non prendiamoci in giro - pap1pap : @emrato @la_stordita @poivre74 ho risposto ad altro tweet...nessun nuovo contratto... appoggiato alla bolletta che… - totofaz : @PagliariCarlo A parte Zaniolo (in cui decide soprattutto la società) Radja ha un contratto più lungo e costa parec… - serieAnews_com : Neymar-Psg: arriva la firma per il rinnovo! -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva contratto Sky su ritorno di Sarri al Napoli: 'C'è qualcosa di concreto. Lamela talento' L'interesse può esserci, ma al momento non si arriva a chiudere con nessuno '. Allenatore Napoli: ... c'è anche Spalletti che dall'anno prossimo sarà libero dal suo contratto. Penso che De Laurentiis ...

Donnarumma, niente Juve: solo un club può prenderlo Le ultimissime sul futuro di Donnarumma: arriva la conferma del club che più di tutti sembra in corsa per il portiere del Milan. Ormai il ...è sempre lontano dall'accordo per il rinnovo di contratto, ...

Speranza: almeno 45 milioni di vaccini in arrivo entro giugno Roma, 15 apr. (askanews) - 'Come ho ricordato nel secondo trimestre i contratti europei prevedono circa 50 milioni di vaccini in arrivo nel ...

Abbonamento LeasyGo! in regalo per i clienti FCA Bank e Leasys I clienti Leasys e FCA Bank riceveranno 6 mesi di abbonamento in regalo per il servizio di car sharing LeasysGo a Torino, Roma e Milano ...

L'interesse può esserci, ma al momento non sia chiudere con nessuno '. Allenatore Napoli: ... c'è anche Spalletti che dall'anno prossimo sarà libero dal suo. Penso che De Laurentiis ...Le ultimissime sul futuro di Donnarumma:la conferma del club che più di tutti sembra in corsa per il portiere del Milan. Ormai il ...è sempre lontano dall'accordo per il rinnovo di, ...Roma, 15 apr. (askanews) - 'Come ho ricordato nel secondo trimestre i contratti europei prevedono circa 50 milioni di vaccini in arrivo nel ...I clienti Leasys e FCA Bank riceveranno 6 mesi di abbonamento in regalo per il servizio di car sharing LeasysGo a Torino, Roma e Milano ...