Arbitro e calciatore | ora si può | arriva il via libera della FIGC

Il Consiglio della FIGC ha approvato, con l'astensione dei consiglieri della LND (la Lega Nazionale Dilettanti), la modifica dell'articolo 40 comma 1 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), a partire dal 1° luglio 2021. La novità permette di istituire il doppio tesseramento calciatore-Arbitro a patto che il soggetto sia un calciatore tra i 14

