Xperia 1 III e Xperia 5 III ufficiali Questa è davvero Sony

(Di mercoledì 14 aprile 2021)lancia sul mercato due nuovi smartphone di fascia alta e per la prima volta dopo tanti anni vediamo un prodotto capace di competere, anche nelle specifiche, con tutti i modelli degli altri produttori. Ad1 III e5 III non manca nulla, anzi:5 III è un prodotto unico per compattezza e funzionalità...

Sony si appresta a lanciare nuovi smartphone il prossimo 14 aprile , ad essere attesi nello specifico sono i modellie ed10. In vista del fatidico giorno, Sony Mobile ha pubblicato due video teaser dedicati agli smartphone. Purtroppo non viene confermato alcun particolare per quanto ...Sony si prepara al lancio della sua prossima lineup di smartphone, attesa per la presentazione il prossimo 14 aprile , tra i quali dovrebbero essere presenti i nuovie 10- recentemente avvistati nei render - e probabilmente anche un ...L'azienda giapponese ha ufficializzato il nuovo midrange insieme ai due device di fascia alta. Xperia 10 III è il primo della famiglia Xperia 10 a implementare il 5G.Sony ha ufficializzato la sua nuova gamma di smartphone Xperia. I modelli annunciati sono tre:Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III.