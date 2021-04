Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: Samantha nel caos, divide il pubblico e mette da parte Alessio (Di mercoledì 14 aprile 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di mercoledì 14 aprile 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021)della puntata didi mercoledì 142021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Nella moschea Fatima c'è la prima imam donna di Parigi: 'L'Islam è libertà' Sui tappeti, donne e uomini sono fianco a fianco senza distinzione. Di fronte a loro, in una stanza parigina, due donne imam guidano la preghiera, un momento senza precedenti per il culto musulmano in Francia. Era ...

Vaccino AstraZeneca news, 26enne in ospedale con trombosi cerebrale Anche qui però non c'è una certezza scientifica perché con AstraZeneca risultano vaccinate più donne che uomini . Stando ai numeri, comunque, il rischio trombosi è più elevato nei giovani rispetto ...

Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: Samantha nel caos, divide il pubblico e mette da parte Alessio Nella precedente puntata di Uomini e Donne, due coppie degli Over – che si sono conosciute proprio all’interno del programma – hanno raccontato i dettagli della loro bellissima storia d’amore.

Uomini e Donne, lutto in famiglia per un’ex corteggiatrice: “Guardaci da lassù” Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha subito un lutto in famiglia. Il messaggio riassume in pieno il dolore della ragazza. Beatrice Buonocore ha subito un grave lutto in famiglia: a esalare ...

