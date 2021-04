Un leone dalla rossa criniera (Di mercoledì 14 aprile 2021) È scomparso nella notte tra martedì e mercoledì 14 Luciano Del Sette, nostro storico collaboratore e amico, colpito da covid in attesa di essere vaccinato, dopo una degenza in ospedale che non ha potuto fronteggiare la situazione nonostante la forte tempra, per le sue difese immunitarie compromesse da una precedente operazione. Luciano Del Sette collaborava da tempo con il manifesto e in particolare con Alias, ma era ben conosciuto per i suoi reportage in giro per il mondo, per le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021) È scomparso nella notte tra martedì e mercoledì 14 Luciano Del Sette, nostro storico collaboratore e amico, colpito da covid in attesa di essere vaccinato, dopo una degenza in ospedale che non ha potuto fronteggiare la situazione nonostante la forte tempra, per le sue difese immunitarie compromesse da una precedente operazione. Luciano Del Sette collaborava da tempo con il manifesto e in particolare con Alias, ma era ben conosciuto per i suoi reportage in giro per il mondo, per le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

