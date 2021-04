Svezia, un anno dopo: senza lockdown e mascherine, 13mila morti e niente immunità di gregge (Di mercoledì 14 aprile 2021) niente lockdown e mascherine. La Svezia è uno dei paesi che ha scelto l’approccio meno restrittivo di fronte al Covid-19, cercando di salvaguardare l’economia e confidando nello spontaneo distanziamento sociale messo in atto dai cittadini. “Giudicatemi tra un anno”, aveva commentato dodici mesi fa l’epidemiologo dell’Agenzia per la salute pubblica svedese Anders Tegnell, che ha gestisce l’emergenza sanitaria. E, ora che il tempo è trascorso, un primo bilancio sugli effetti delle sue scelte può essere stilato. Dalla primavera 2020, nel paese i casi sono aumentati e il bilancio delle vittime rispetto alla popolazione è diventato tra i più alti d’Europa: a oggi si contano circa 13 mila vittime, numero tra i più alti dell’area scandinava. A distanza di dodici mesi, i contagi non accennano a calare e il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021). Laè uno dei paesi che ha scelto l’approccio meno restrittivo di fronte al Covid-19, cercando di salvaguardare l’economia e confidando nello spontaneo distanziamento sociale messo in atto dai cittadini. “Giudicatemi tra un”, aveva commentato dodici mesi fa l’epidemiologo dell’Agenzia per la salute pubblica svedese Anders Tegnell, che ha gestisce l’emergenza sanitaria. E, ora che il tempo è trascorso, un primo bilancio sugli effetti delle sue scelte può essere stilato. Dalla primavera 2020, nel paese i casi sono aumentati e il bilancio delle vittime rispetto alla popolazione è diventato tra i più alti d’Europa: a oggi si contano circa 13 mila vittime, numero tra i più alti dell’area scandinava. A distanza di dodici mesi, i contagi non accennano a calare e il ...

