Riaperture | Speranza sotto assedio E Letta si schiera con lui

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – Il ministro della Salute Robertoperché si oppone alle– invocate da centrodestra, governatori, associazioni di categoria e cittadini in piazza – e il segretario Pd Enricosicon lui. “Abbiamo fatto il punto su campagna vaccinale e piano diin sicurezza, in pieno accordo sull’analisi della situazione e la linea da tenere“, scrivesu Twitter. Nel bel mezzo delle tensioni nella maggioranza – con la Lega che chiede chelasci il ministero – il leader dem soffia sul fuoco. L’esponente di LeU infatti non intende mollare la poltrona, e dalla sua ha Pd e M5S.resta vago e mette le mani avanti come ...

'Continuiamo ad aggrapparci allache sia presto libero e che domani ci porti notizie ... Read More In Evidenza Sottosegretario Costa: 'Già a fine mese condizioni per alcune' 14 ...... che rischiamo possa essere più grave di quella sanitaria, sono le'. Lo ha detto la ... Dopo aver convocato una riunione con l'Aifa, il ministroha affermato: 'Valuteremo nei prossimi ...Il ministro italiano dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che la prossima settimana si deciderà sulle riaperture, annuncio confermato anche dal ministro della Salute, Roberto S ...Mentre continua il tira e molla tra aperturisti e rigoristi, ormai sfuma la possibilità di aprire in aprile. Coprifuoco e riaperture, le ipotesi per maggio ...