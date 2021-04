PMI, Mediocredito Centrale e Svimez: “Avanti con strumenti sostegno imprese. No a divari regionali” (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Proseguire nell’utilizzo di strumenti che si sono rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza aiutando, altresì, il tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi di sviluppo. Questa la sfida lanciata da Mediocredito Centrale e Svimez nel “Report Fondo di garanzia per le PMI. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19” presentato oggi. All’evento in streaming hanno partecipato l’ad di MCC Bernardo Mattarella, il presidente di MCC Massimiliano Cesare, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il direttore Svimez Luca Bianchi e la vicedirettrice generale della Banca d’Italia Alessandra ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Proseguire nell’utilizzo diche si sono rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza aiutando, altresì, il tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in passato, uno regionale dei percorsi di sviluppo. Questa la sfida lanciata danel “Report Fondo di garanzia per le PMI. Ilalla liquidità dellenell’emergenza Covid-19” presentato oggi. All’evento in streaming hanno partecipato l’ad di MCC Bernardo Mattarella, il presidente di MCC Massimiliano Cesare, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il direttoreLuca Bianchi e la vicedirettrice generale della Banca d’Italia Alessandra ...

