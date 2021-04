Petroliferi in rialzo, Equita alza target price titoli settore (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli Petroliferi a Piazza Affari. A fare da assist alle azioni delle società legate al petrolio contribuisce la corsa dei prezzi del greggio che oscillano sui massimi dai primi di aprile, il giorno dopo che l’OPEC ha rivisto al rialzo la crescita della domanda di oro nero per il 2021. Il future giugno sul Brent scambia a 65,08 dollari al barile (+2,21%) mentre il contratto maggio sul WTI segna 61,62 dollari (+2,39%). Tra i player del comparto, Eni mostra un progresso dell’1,43% mentre Tenaris balza del 4% in vetta al principale paniere FTSE MIB. Gli esperti dell’ufficio studi di Equita hanno alzato il target price di entrambi i titoli, confermando la stessa raccomandazione “buy”. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muovono ala Piazza Affari. A fare da assist alle azioni delle società legate al petrolio contribuisce la corsa dei prezzi del greggio che oscillano sui massimi dai primi di aprile, il giorno dopo che l’OPEC ha rivisto alla crescita della domanda di oro nero per il 2021. Il future giugno sul Brent scambia a 65,08 dollari al barile (+2,21%) mentre il contratto maggio sul WTI segna 61,62 dollari (+2,39%). Tra i player del comparto, Eni mostra un progresso dell’1,43% mentre Tenaris bdel 4% in vetta al principale paniere FTSE MIB. Gli esperti dell’ufficio studi dihannoto ildi entrambi i, confermando la stessa raccomandazione “buy”. ...

Advertising

ansa_economia : Borsa: Europa in ordine sparso, su le banche, male i farmaci. Petroliferi guadagnano con greggio in rialzo, positiv… - fisco24_info : Borsa: Europa in ordine sparso, su le banche, male i farmaci: Petroliferi guadagnano con greggio in rialzo, positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Petroliferi rialzo Petroliferi in rialzo, Equita alza target price titoli settore Si muovono al rialzo i titoli petroliferi a Piazza Affari. A fare da assist alle azioni delle società legate al petrolio contribuisce la corsa dei prezzi del greggio che oscillano sui massimi dai primi di aprile, ...

Borse Ue contrastate. Wall Street positiva, Coinbase verso debutto record ... con profitti in rialzo del 498% e ricavi più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'...aspettano anche un "re - rating del titolo guidato dalla ripresa della domanda di servizi petroliferi a ...

Petroliferi in rialzo, Equita alza target price titoli settore (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli petroliferi a Piazza Affari. A fare da assist alle azioni delle società legate al petrolio contribuisce la corsa dei prezzi del greggio che ...

Petrolio in rialzo su dati cinesi e tensioni in Medio Oriente (Teleborsa) - Il prezzo del petrolio è in rialzo grazie ai dati economici positivi arrivati dalla Cina e alle tensioni in Medio Oriente. Sul primo fronte, i dati macroeconomici hanno ...

Si muovono ali titolia Piazza Affari. A fare da assist alle azioni delle società legate al petrolio contribuisce la corsa dei prezzi del greggio che oscillano sui massimi dai primi di aprile, ...... con profitti indel 498% e ricavi più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'...aspettano anche un "re - rating del titolo guidato dalla ripresa della domanda di servizia ...(Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli petroliferi a Piazza Affari. A fare da assist alle azioni delle società legate al petrolio contribuisce la corsa dei prezzi del greggio che ...(Teleborsa) - Il prezzo del petrolio è in rialzo grazie ai dati economici positivi arrivati dalla Cina e alle tensioni in Medio Oriente. Sul primo fronte, i dati macroeconomici hanno ...