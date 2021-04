Michelle Hunziker e Gerry Scotti accusati di razzismo. Le scuse della conduttrice in un videomessaggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono diventati un caso negli Stati Uniti per via un loro sketch a Striscia la notizia. I due conduttori si sono infatti guadagnati le accuse di razzismo per aver imitato i cinesi sollevando i lati dei loro occhi e deridendone la pronuncia. In difesa della popolazione cinese è intervenuto lo stesso account che anni fa accusò Dolce&Gabbana di razzismo per una loro campagna pubblicitaria. Michelle Hunziker e Gerry Scotti: il gesto incriminato e la reazione di Diet Prada Nel corso di una delle ultime puntate di Striscia la notizia Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno messo in scena un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)sono diventati un caso negli Stati Uniti per via un loro sketch a Striscia la notizia. I due conduttori si sono infatti guadagnati le accuse diper aver imitato i cinesi sollevando i lati dei loro occhi e deridendone la pronuncia. In difesapopolazione cinese è intervenuto lo stesso account che anni fa accusò Dolce&Gabbana diper una loro campagna pubblicitaria.: il gesto incriminato e la reazione di Diet Prada Nel corso di una delle ultime puntate di Striscia la notiziahanno messo in scena un ...

