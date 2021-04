Lei vuole separarsi | lui la getta dal balcone

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È successo nella zona popolare Feltre di Milano. Un uomo peruviano di 47 anni e con regolare permesso di soggiorno, ha tentato di uccidere la mogliendola dalperché la donna volevada lui. Hanno litigato, l’ha picchiata ed al culmine della lite l’ha spinta di sotto: un volo di 5 metri, che fortunatamente l’ha lasciata (quasi) illesa. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo, e a parte qualche lieve lesione riportata sta bene, non è in pericolo di vita. L’uomo è stato fermato ed arrestato dalla polizia mentre stava fuggendo, con i suoi abiti sporchi di sangue dentro una busta di plastica. La coppia ha due figli, che al momento della lite non si trovavano in casa. A lanciare l’allarme è stata la vicina di casa, una donna di 52 anni che ha sentito le grida e ha soccorso subito la donna ...

