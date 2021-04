Lee Aaker morto | addio all’attore amico del cane Rin-Tin-Tin

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un lutto ha colpito il mondo del cinema, Leea 77 anni:delRin-Tin-Tin. (screenshot video)Lee, meglio conosciuto come il bambino protagonista degli anni ’50 de Le avventure di Rin-Tin-Tin, èa 77 anni. La notizia arriva tramite un post sui social media dell’ex attore bambino e attivista Paul Petersen. Petersen ha detto che“èin Arizona il primo aprile da solo”, a quanto pare anche in condizioni di indigenza. Leggi anche -> Coronavirus,Roberto Carradori: fondò una delle prime radio libereaveva 11 anni quando Le avventure di Rin-Tin-Tin apparve per la prima volta su ABC. Per cinque anni, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lee Aaker

Nel corso della sua breve carriera tra gli anni '50 e '60 era apparso anche in Mezzogiorno di fuoco e Il più grande spettacolo del mondoLe avventure di Rin Tin ...In un'intervista del 2011,ha raccontato di aver ricevuto 250 dollari a episodio all'inizio delle riprese di 'Rin Tin Tin', con il suo stipendio che era cresciuto fino a 500 dollari con l'...È morto Lee Aaker, attore noto soprattutto da bambino per una grande popolarità al cinema e in televisione grazie al telefilm per ragazzi Le avventure di Rin Tin Tin. Aeker aveva 77 anni ed è ...Un lutto ha colpito il mondo del cinema, Lee Aaker morto a 77 anni: addio all'attore amico del cane Rin-Tin-Tin.