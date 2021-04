(Di mercoledì 14 aprile 2021) di Francesco Montorio * Una bella notizia per i diritti dei lavoratori e la dignità delle persone:unin tema di licenziamenti individuali. Con la sentenza n. 59 pubblicata il 1° aprile 2021, la Corte Costituzionale ha stabilito che, dichiarata l’illegittimità di un licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo) perché “il fatto è manifestamente insussistente”, il giudice deve ordinare la reintegra nel posto di lavoro e che questa non può più essere a sua mera discrezione. Portata e motivazioni della sentenza sono già state ben commentate anche su queste pagine. Vogliamo però evidenziare ancor di più l’iniquo sistema della legge in oggetto, “apripista” del successivo Jobs Act. Ricordiamo che nel ...

Advertising

ilfattoblog : Finalmente la Consulta ha demolito un punto fondamentale dell’iniqua riforma Monti-Fornero - WISEGROWTHsrl : Finalmente il giorno è arrivato! ?? Domani si terrà il primo #incontro del #DisabilityLab: “Disabilità e Smart Worki… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Consulta

Calabria Live

si può utilizzare spazio cittadino che non è avulso alla nostra cultura, ma è un luogo ... Al dibattito hanno preso parte anche il Presidente dellaCultura di Palazzo San Giorgio ......di Giustizia dell'UE sulla natura di lavoratori dipendenti dei giudici di pace e mentre la... Maria Cristina Marcone - è statainvestita di una questione che da anni veniva ...In attesa della definizione delle modalità operative per le ‘vaccinazioni in farmacia’, LloydsFarmacia prosegue a innovare e ampliare la sua proposta, accessibile attraverso l’App Lloyds e sempre più ...In attesa della definizione delle modalità operative per le 'vaccinazioni in farmacia', LloydsFarmacia prosegue a innovare e ampliare la sua proposta accessibile attraverso l’App Lloyds e sempre più v ...