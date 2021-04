Fabrizio Quattrocchi moriva 7 anni fa. Meloni: L’Italia non lo dimentica, simbolo di una nazione fiera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giorgia Meloni onora Fabrizio Quattrocchi, a sette anni dalla sua morte da eroe, avvenuta il 14 aprile 2004. “In ricordo di Fabrizio Quattrocchi. simbolo di una nazione fiera e orgogliosa che non piega la testa di fronte al nemico. L’Italia non dimentica il suo coraggio”, scrive, su Facebook, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Fabrizio Quattrocchi moriva sette anni fa, a testa alta, ammazzato dai jihadisti islamici dell’Isis. Aveva appena 36 anni Fabrizio quando venne ucciso con due colpi di pistola – uno al torace, l’altro alla testa, come confermarono le analisi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Giorgiaonora, a settedalla sua morte da eroe, avvenuta il 14 aprile 2004. “In ricordo didi unae orgogliosa che non piega la testa di fronte al nemico.nonil suo coraggio”, scrive, su Facebook, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgiasettefa, a testa alta, ammazzato dai jihadisti islamici dell’Isis. Aveva appena 36quando venne ucciso con due colpi di pistola – uno al torace, l’altro alla testa, come confermarono le analisi ...

Giorgiolaporta : Ogni #14aprile il primo pensiero del giorno va a #FabrizioQuattrocchi. 'Vi faccio vedere come muore un italiano'. 1… - Ettore_Rosato : Oggi ricordiamo Fabrizio #Quattrocchi, simbolo del coraggio del nostro Paese. L’Italia non dimentica. - FrancescoLollo1 : L'Italia non dimentichi il coraggio e il sacrificio di Fabrizio Quattrocchi. - Stefyndq : RT @Giorgiolaporta: Ogni #14aprile il primo pensiero del giorno va a #FabrizioQuattrocchi. 'Vi faccio vedere come muore un italiano'. 17 an… - Mile67204548 : RT @GiorgiaMeloni: In ricordo di Fabrizio Quattrocchi. Simbolo di una Nazione fiera e orgogliosa che non piega la testa di fronte al nemico… -