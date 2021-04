Epic Games raccoglie un miliardo per sviluppare il suo metaverso (Di mercoledì 14 aprile 2021) La teoria economica del fondatore Tim Sweeney va ben oltre il semplice videogioco. Sony tra le aziende che hanno investito nello sviluppatore di Fortnite (Foto: Epic Games)Un miliardo di dollari per sostenere la visione di lungo termine del “metaverso” di Epic Games: così la casa di produzione nota per il successo planetario di Fortnite ha annunciato l’ultimo finanziamento raccolto dagli investitori, tra cui Sony. La multinazionale giapponese ha investito 200 milioni di dollari nell’azienda guidata e fondata da Tim Sweeney, la cui valutazione è ora salita a 28,7 miliardi di dollari, in aumento del 66% rispetto allo scorso agosto. Allora, il precedente round aveva consegnato 1,7 miliardi di dollari alle casse di Epic Games, di cui 250 milioni da ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) La teoria economica del fondatore Tim Sweeney va ben oltre il semplice videogioco. Sony tra le aziende che hanno investito nello sviluppatore di Fortnite (Foto:)Undi dollari per sostenere la visione di lungo termine del “” di: così la casa di produzione nota per il successo planetario di Fortnite ha annunciato l’ultimo finanziamento raccolto dagli investitori, tra cui Sony. La multinazionale giapponese ha investito 200 milioni di dollari nell’azienda guidata e fondata da Tim Sweeney, la cui valutazione è ora salita a 28,7 miliardi di dollari, in aumento del 66% rispetto allo scorso agosto. Allora, il precedente round aveva consegnato 1,7 miliardi di dollari alle casse di, di cui 250 milioni da ...

