Cyberpunk 2077 si aggiorna con l’Hotfix 1 21 | su console pesa uno spropositoHDblog it

(Di mercoledì 14 aprile 2021)siancora: arriva1.21 che introduce numerosissime correzioni. Su PC il filequasi 600 MB, ma suè un vero mattone da 25 GB.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Cyberpunk 2077: scaricabile da oggi la nuova patch 1.21 #CDProjektRED #Cyberpunk2077 #GoogleStadia #PS4 #PS5 #XboxOne #Xbox… - vespertime : Cyberpunk 2077 sotto i 30 euro (edizione cartonata con portachiavi). Ci ho fatto un pensiero ma poi ho pensato che… - tuttoteKit : Cyberpunk 2077: scaricabile da oggi la nuova patch 1.21 #CDProjektRED #Cyberpunk2077 #GoogleStadia #PS4 #PS5… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Proprio un paio di giorni fa il CEO di Cd Projekt, Adam Kicinski, ha dichiarato a Reuters che la software house polacca non ha assolutamente intenzione di abbandonare, anzi: è determinata a continuare a lavorarci in modo che possa raggiungere una qualità di cui andare orgogliosi. Il piano infatti resta lo stesso di quando iniziò lo sviluppo: ovvero ..., ormai lo sappiamo tutti, è stato (e purtroppo è ancora) afflitto da svariate problematiche che hanno un po' eroso la magia di una Night City pulsante e ricca di dettagli. Ciò portò a ...Disponibile da ora la patch 1.21 di Cyberpunk 2077. Questo è l'ultimo update nel lungo percorso di CD Projekt per sistemare i bug del gioco.Cyberpunk 2077 si aggiorna ancora: arriva l'Hotfix 1.21 che introduce numerosissime correzioni. Su PC il file pesa quasi 600 MB, ma su console è un vero mattone da 25 GB.