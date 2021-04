Covid, news. Vaccini, Figliuolo: "In arrivo 7 milioni di dosi Pfizer in più". LIVE (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la sospensione da parte delle autorità sanitarie americane, Johnson & Johnson rimanda il lancio in Europa e le dosi già arrivate in Italia restano per ora ferme a Pratica di Mare. In Francia sarà raccomandanto agli over 55. La Danimarca cesserà definitivamente di somministrare il vaccino AstraZeneca. Governo al lavoro per le riaperture. Attesa per il bollettino del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la sospensione da parte delle autorità sanitarie americane, Johnson & Johnson rimanda il lancio in Europa e legià arrivate in Italia restano per ora ferme a Pratica di Mare. In Francia sarà raccomandanto agli over 55. La Danimarca cesserà definitivamente di somministrare il vaccino AstraZeneca. Governo al lavoro per le riaperture. Attesa per il bollettino del ministero della Salute

