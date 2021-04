Advertising

poliziadistato : 169° #anniversariopolizia #9aprile Presidente Mattarella riceve #capodellaPolizia Giannini che ha ricordato come 'n… - ilmetropolitan : ?? #Covid. #Mattarella: #Pandemia drammatica ma è possibile non fermarsi - TV7Benevento : **Covid: Mattarella, 'da qua a poco approderemo a nuova normalità'**... - orizzontescuola : Covid, Mattarella: “Digitale permette di non fermarsi” - CorriereQ : Covid, Mattarella: ‘Ciascuno di noi dipende da tutti gli altri’ -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Mattarella

Agenzia ANSA

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio, intervenendo all'inaugurazione della piattaforma on line Dante.global. Il capo dello Stato ha poi sottolineato come "pur in presenza di ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla presentazione della piattaforma on line Dante.global per la Lingua e la Cultura italiane. Uno strumento, ha ...Pur in presenza di una drammatica pandemia, improvvisa nel suo insorgere e veloce nella sua diffusione in tutto il mondo ...La piattaforma on line della Dante Alighieri, Dante.global "consente di affiancare alla rete tradizionale quella digitale, naturalmente questa non sostituisce le persone e non supera la preziosa formu ...