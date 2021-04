Concorso Regione Campania | le novità sulle prove

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Cambia il, oggetto di una rettifica riguardante l’espletamento della prova d’esame: mentre prima era stato disposto lo svolgimento di una prova scritta e di una orale dopo il periodo di tirocinio, ora i candidati dovranno sottoporsi ad un’unica prova scritta della durata di un’ora, che si concluderà entro giugno. I 1.800 giovani che nel 2019 si sono iscritti alne in, e che nel 2020 e 2021 hanno superato le preselezioni e infine svolto tirocinio presso la Pubblica Amministrazione, ora dovranno sottoporsi ad un unica prova finale scritta digitalizzata. “La previsione di un’altra prova scritta, come reso noto da un recente comunicato del Ministero per la Pubblica Amministrazione, rallenterebbe ingiustificatamente l’iter concorsuale” ha protestato nella giornata ...

I primi esiti delle procedure avviate lo scorso mese di ottobre lasciano intravedere che non tutte le cattedre messe ariusciranno ad essere assegnate. Per unache negli anni ha ...Ilrientra tra le iniziative del progetto " Dante O Tosco " dellaToscana per celebrare il Sommo Poeta. Vari i premi in palio, tra cui quello di 1000 alla migliore canzone che ...Stampa“Con riferimento allo svolgimento del corso-concorso Ripam Campania si precisa che la Commissione Ripam, riunita il 9 aprile, alla luce delle norme contenute all’articolo 10 del decreto legge 44 ...Novità sul Concorso Regione Campania riguardo l'espletamento delle prove finali: la decisione della Commissione Ripam LeggiOggi ...