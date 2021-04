Campo nomadi di Castel Romano: ennesimo incendio in corso (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non è passato neppure un mese dall’ultimo sgombero nel Campo nomadi di Castel Romano che già altre problematiche insorgono. “Altre” per dire “le stesse” perché è in atto l’ennesimo incendio all’interno del Campo nomadi. Il 25 marzo scorso gli agenti della Polizia Locale di Roma hanno avviato le operazioni di sgombero per liberare l’aria F del Campo nomadi di Castel Romano. Oggi, mercoledì 14 aprile, è in corso un grande incendio che desta preoccupazione e rabbia nei cittadini. Leggi anche: Campo nomadi di Castel Romano in corso gli sgomberi: rom ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non è passato neppure un mese dall’ultimo sgombero neldiche già altre problematiche insorgono. “Altre” per dire “le stesse” perché è in atto l’all’interno del. Il 25 marzo sgli agenti della Polizia Locale di Roma hanno avviato le operazioni di sgombero per liberare l’aria F deldi. Oggi, mercoledì 14 aprile, è inun grandeche desta preoccupazione e rabbia nei cittadini. Leggi anche:diingli sgomberi: rom ...

Advertising

CorriereCitta : Campo nomadi di Castel Romano: ennesimo incendio in corso (VIDEO) - infoitcultura : Denise Pipitone, spunta una nuova foto di una bambina in un campo nomadi - killerdoll1901 : Denise Pipitone, rivelazione a Pomeriggio 5: nuova foto di una bambina in un campo nomadi in Slovacchia… - infoitcultura : Pomeriggio 5, Denise Pipitone: 'La foto dal campo nomadi'. L'ultima clamorosa pista, ecco lo scatto: due gocce d'ac… - FabioMegnamix : RT @VoxNewsInfo2: : Lettore ci segnala foto ‘Denise Pipitone’ in campo nomadi slovacco – FOTO -