Cambio gomme invernali, l'obbligo dal 15 aprile: tutte le informazioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Siamo agli sgoccioli: da domani, 15 aprile 2021 entra in vigore l'obbligo del Cambio gomme invernali anche se, la normativa, dà a disposizione ulteriori 30 giorni per adeguarsi e il termine finale ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Siamo agli sgoccioli: da domani, 152021 entra in vigore l'delanche se, la normativa, dà a disposizione ulteriori 30 giorni per adeguarsi e il termine finale ...

Advertising

34_liss : RT @rtl1025: ???? Parliamo dell'andamento del mercato dell'#auto in questo 2021, ma anche di cambio #gomme inverno-estate. Con noi Gianluca P… - qn_giorno : #Lombardia, cambio gomme invernali, l'obbligo dal 15 aprile: tutte le informazioni - ilpensologo : Domani c'è il cambio delle gomme. E ricordate di fare la punta anche alle matite. #Torino #Pensologia #Cronaca #CronacaQui #LaTampa - newsautoit : ???????Pronti per il cambio #pneumatici da invernali ad estive? Da domani scatta l’obbligo del cambio gomme estive ma… - AUTOCAMPANILE : DAL 15 APRILE SCATTA L’OBBLIGO DI SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI Ma il cambio gomme non è solo un obbligo di legge. Le i… -