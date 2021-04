Belen e Antonino spengono le polemiche dalle Maldive: il gesto che conquista i fan (Di mercoledì 14 aprile 2021) Belen e Antonino Spinalbese spengono le polemiche scatenate dal viaggio alle Maldive: con un gesto, la coppia riconquista i fan, foto. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese cancellano le polemiche delle ultime ore scatenate dal viaggio alle Maldive con le ultime foto pubblicate su Instagram. Dopo essere stati bersagliati dal web che ha criticato la scelta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 aprile 2021)Spinalbeselescatenate dal viaggio alle: con un, la coppia rii fan, foto.Rodriguez eSpinalbese cancellano ledelle ultime ore scatenate dal viaggio allecon le ultime foto pubblicate su Instagram. Dopo essere stati bersagliati dal web che ha criticato la scelta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ChiccoseDOC : LE CHICCHE DI GOSSIP: BELEN RODRIGUEZ ALLE MALDIVE CON IL COMPAGNO ANTONINO SPINALBESE.. ED I SUOI EX RITROVANO L’A… - DonnaGlamour : Belen alle Maldive con Antonino: il nido d’amore è lo stesso in cui era stata coi suoi ex - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese volano alle Maldive: vacanza da sogno per la coppia - infoitcultura : Antonino Spinalbese, dedica a Belen dalle Maldive. Il web punge e spunta Stefano De Martino - infoitcultura : Belen e Antonino alle Maldive: critiche e chicche (quanto costa il resort) -