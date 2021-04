VIDEO / Shooting per Politano e fidanzata in dolce attesa: ormai manca poco alla... (Di martedì 13 aprile 2021) La fidanzata del giocatore del Napoli è all'ottavo mese di gravidanza. Lei e Matteo si sono fatti divertiti a realizzare un servizio fotografico molto sexy. Leggi su golssip (Di martedì 13 aprile 2021) Ladel giocatore del Napoli è all'ottavo mese di gravidanza. Lei e Matteo si sono fatti divertiti a realizzare un servizio fotografico molto sexy.

FromZeroItalia : RT @FromZeroItalia: @ymag_kr @OfficialMonstaX 210413 [??TRAD.ITA] Improvvisamente,se vengo guardato in questo modo (da shownu) [non posso… - FromZeroItalia : @ymag_kr @OfficialMonstaX 210413 [??TRAD.ITA] Improvvisamente,se vengo guardato in questo modo (da shownu) [non po… - carlosprime60 : RT @dea_channel: la dea Paola Caruso ad uno shooting fotografico - Andyesti : Un altro afroamericano fatto secco da un poliziotto A Detroit? A Chicago? A Baltimora? No, in un paesello vicino M… - gvldeenlwt : porca madonna louis dio cane un intero shooting a caso ma che cazzo fate -