Vaccino Johnson&Johnson | giovedì le prime 2600 dosi a Torino

(Di martedì 13 aprile 2021) LedelJohnson&Johnson arriveranno aquando il corriere le consegnerà all’ospedale San Giovanni Bosco di, insieme ad altre 2500di Astrazeneca. Nella mattina dimezzi speciali di Poste Italiane, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Chiavari e li porteranno in Piemonte, scortati dall’Esercito. Sono 25milain totale tra vaccini Johnson&Johnson e Astrazeneca che nella giornata disaranno recapitati nei centri vaccinali del Piemonte. L'articolo proviene da Nuova Società.

Lotta alla pandemia. Sono arrivate in Italia le prime 184mila dosi del, stoccate all'hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto delstatunitense che giunge in Italia. Nella tarda serata di ieri sono state ...Ilè il quarto approvato dalle autorità sanitarie nazionali Sono arrivate in Italia le prime 184mila dosi del, stoccate all'hub nazionale della Difesa di ...Le prime dosi del vaccino Johnson&Johnson arriveranno a Torino giovedì 15 aprile assieme ad altre fiale di AstraZeneca ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Nell'hub vaccinale di Valmontone (Roma) "si parte con il vaccino Johnson e Johnson, le cui dosi preannunciate sono molto modeste. Saranno concentrate qua per dare un ...