Uomini e Donne: proposta di matrimonio inaspettata (Di martedì 13 aprile 2021) L'appuntamento di Uomini e Donne andato in onda oggi, martedì 13 aprile 2021, è stato ricco di grandi emozioni. La puntata si è aperta infatti con il ritorno in studio di due coppie che si sono formate qualche tempo fa proprio grazie al dating show di Canale 5. I primi a presentarsi sono stati Riccardo e Loredana, coppia del Trono Over che sta insieme e convive da un anno e mezzo. Dopo che i due hanno raccontato la loro attuale vita insieme, in studio è arrivata anche la coppia formata da Salvio e Luisa. I due ex volti di Uomini e Donne si sono conosciuti proprio grazie al programma di Maria De Filippi e hanno continuato la loro storia lontano dalle telecamere. Anche loro hanno raccontato la loro relazione che dura da due anni e alla fine Salvio ha deciso di fare la proposta di ...

