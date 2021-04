Torino, attesa per il tampone di Sirigu: può recuperare per la Roma (Di martedì 13 aprile 2021) Il tecnico del Torino Davide Nicola attende aggiornamenti in merito alle condizioni di Salvatore Sirigu Il tecnico del Torino Davide Nicola attende aggiornamenti in merito alle condizioni di Salvatore Sirigu. Il portiere granata, come riferisce Tuttosport, giovedì si sottoporrà ad un nuovo tampone. Se negativo effettuerà le viste di idoneità per poi aggregarsi al gruppo ed essere a disposizione dell’allenatore per la gara di domenica contro la Roma. Se invece il tampone risulterà positivo all’Olimpico fra i pali della porta granata si rivedrà Vanja Milinkovic-Savic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Il tecnico delDavide Nicola attende aggiornamenti in merito alle condizioni di SalvatoreIl tecnico delDavide Nicola attende aggiornamenti in merito alle condizioni di Salvatore. Il portiere granata, come riferisce Tuttosport, giovedì si sottoporrà ad un nuovo. Se negativo effettuerà le viste di idoneità per poi aggregarsi al gruppo ed essere a disposizione dell’allenatore per la gara di domenica contro la. Se invece ilrisulterà positivo all’Olimpico fra i pali della porta granata si rivedrà Vanja Milinkovic-Savic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

