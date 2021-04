Tommaso Zorzi al MCS con Malika: “Vedrai che si risolve tutto” (Di martedì 13 aprile 2021) Tommaso Zorzi sarà ancora una volta al MCS, pronto a sostenere Malika nella puntata che andrà in onda mercoledì 14 aprile. Una puntata del Maurizio Costanzo Show già registrata, una puntata in cui si affronterà ancora una volta il tema dell’omotransfobia e speriamo si continui fino a quando ci saranno storie assurde e dolorose come quella di Malika Chaly. E’ la ragazza di 22 anni di Castelfiorentino che la famiglia ha cacciato di casa e addirittura minacciato di morte solo perché omosessuale, perché ha rivelato ai genitori che si era innamorata di una ragazza. Se sono i genitori i primi a non accettare i figli tutto diventa davvero drammatico. Da tre mesi Malika non può tornare a casa, non ha avuto lo stesso amore e la stessa fortuna di Tommaso Zorzi, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021)sarà ancora una volta al MCS, pronto a sostenerenella puntata che andrà in onda mercoledì 14 aprile. Una puntata del Maurizio Costanzo Show già registrata, una puntata in cui si affronterà ancora una volta il tema dell’omotransfobia e speriamo si continui fino a quando ci saranno storie assurde e dolorose come quella diChaly. E’ la ragazza di 22 anni di Castelfiorentino che la famiglia ha cacciato di casa e addirittura minacciato di morte solo perché omosessuale, perché ha rivelato ai genitori che si era innamorata di una ragazza. Se sono i genitori i primi a non accettare i figlidiventa davvero drammatico. Da tre mesinon può tornare a casa, non ha avuto lo stesso amore e la stessa fortuna di, ...

