Scotto: "Un centrosinistra ampio per le amministrative. Raggi? Convergenza difficile" (Di martedì 13 aprile 2021) "Con Boccia abbiamo avuto un confronto a 360 gradi rispetto ai comuni alla regione Calabria, che andrà al voto. Siamo convinti che occorra lavorare alla costruzione di una coalizione ampia e competitiva verso la destra, occorre mettere in campo un'innovazione profonda sul terreno programmatico, perché le città sono il punto piu esposto della crisi, quelle dove più nell'immediato si vedono gli effetti di una desertificazione produttiva e sociale. E dunque occorre lavorare per l'unità e per il rinnovamento", risponde così al Foglio Arturo Scotto, a margine dell'incontro con il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia. "Noi pensiamo che occorra lavorare per unire la coalizione. - ha aggiunto l'esponente di Articolo 1 - Lo strumento da utilizzare per selezionare le candidature lo decideremo tutti insieme. Ovviamente non abbiamo mai avuto pregiudiziali". A ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) "Con Boccia abbiamo avuto un confronto a 360 gradi rispetto ai comuni alla regione Calabria, che andrà al voto. Siamo convinti che occorra lavorare alla costruzione di una coalizione ampia e competitiva verso la destra, occorre mettere in campo un'innovazione profonda sul terreno programmatico, perché le città sono il punto piu esposto della crisi, quelle dove più nell'immediato si vedono gli effetti di una desertificazione produttiva e sociale. E dunque occorre lavorare per l'unità e per il rinnovamento", risponde così al Foglio Arturo, a margine dell'incontro con il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia. "Noi pensiamo che occorra lavorare per unire la coalizione. - ha aggiunto l'esponente di Articolo 1 - Lo strumento da utilizzare per selezionare le candidature lo decideremo tutti insieme. Ovviamente non abbiamo mai avuto pregiudiziali". A ...

Advertising

articoloUnoMDP : RT @ilfoglio_it: VIDEO - Arturo Scotto di Articolo1 dopo l'incontro con Boccia: 'Confronto a 360 gradi per un centrosinistra ampio in vista… - ilfoglio_it : VIDEO - Arturo Scotto di Articolo1 dopo l'incontro con Boccia: 'Confronto a 360 gradi per un centrosinistra ampio i… -

Ultime Notizie dalla rete : Scotto centrosinistra Scotto: "Un centrosinistra ampio per le amministrative. Raggi? Convergenza difficile" E dunque occorre lavorare per l'unità e per il rinnovamento', risponde così al Foglio Arturo Scotto , a margine dell'incontro con il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia . Pubblicità '...

Tutti i partiti in cerca d'autore, tra crisi e rilancio Non pagano né lo scotto della 'giustificazione' (il dover motivare continuamente perché si è ... al di là dei proclami, potrebbe restar fuori dal centrosinistra che verrà o, comunque, rimanervi in ...

Scotto: "Un centrosinistra ampio per le amministrative. Raggi? Convergenza difficile" Il Foglio Scotto: "Un centrosinistra ampio per le amministrative. Raggi? Convergenza difficile" "Con Boccia abbiamo avuto un confronto a 360 gradi rispetto ai comuni alla regione Calabria, che andrà al voto. Siamo convinti che occorra lavorare ...

E dunque occorre lavorare per l'unità e per il rinnovamento', risponde così al Foglio Arturo, a margine dell'incontro con il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia . Pubblicità '...Non pagano né lodella 'giustificazione' (il dover motivare continuamente perché si è ... al di là dei proclami, potrebbe restar fuori dalche verrà o, comunque, rimanervi in ..."Con Boccia abbiamo avuto un confronto a 360 gradi rispetto ai comuni alla regione Calabria, che andrà al voto. Siamo convinti che occorra lavorare ...