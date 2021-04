Roma | 36enne disoccupato uccide la madre con una fiocina e poi dà fuoco all’appartamento

(Di martedì 13 aprile 2021) Unha sparato con laalla, ha datoalla camera da letto dell’appartamento e si è poi ferito all’occhio. È successo ieri mattina intorno alle 9 a. L’uomo, incensurato eda 2 anni, ha ucciso ladi 66 con un colpo die dopo aver appiccato ilin via Grotte D’Arcaccio nel quartiere Tintoretto, dove viveva solo con la, ha avvisato il 112. Quando i vigili sono arrivati la donna era ormai priva di vita con una mano sopra la fronte nell’inutile tentativo di difendersi dall’arpione. Il, dopo aver ucciso la, ha puntato la stessacontro se stesso, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma 36enne

- Ha sparato con la fiocina alla madre e con la stessa arma si è ferito all'occhio. Poi, dopo ... All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei carabinieri, la madre del, un romano ...Ilha infatti postato una fotografia sul suo profilo Instagram per "celebrare" il momento ... "È anche un dentista , ha uno studio a" ha risposto un secondo follower, cercando di mettere ...Soffre di bipolarimo William Leo, il 36enne che ieri ha ucciso la madre con una fiocina per poi tentare il suicidio ...Auto contro un albero, Maddalena muore a soli 25 anni. Una tragica notizia ha investito in queste ore diverse comunità che perdono una ...