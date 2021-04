PSG-Bayern Monaco stasera in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 13 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain affronterà il Bayern Monaco nella sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Si riparte dal vantaggio di 3-2 per la squadra di Pochettino, che ha capitalizzato meglio le occasioni in una gara d’andata dominata dai tedeschi, ma decisa dalle giocate di Mbappé e Neymar. Il Bayern dovrà vincere con due goal di scarto, oppure con un goal di scarto ma segnando almeno quattro goal. L’incontro, in programma martedì 13 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go. Sarà prevista anche la trasmissione in chiaro su Mediaset, più precisamente su canale 5. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain affronterà ilnella sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Si riparte dal vantaggio di 3-2 per la squadra di Pochettino, che ha capitalizzato meglio le occasioni in una gara d’andata dominata dai tedeschi, ma decisa dalle giocate di Mbappé e Neymar. Ildovrà vincere con due goal di scarto, oppure con un goal di scarto ma segnando almeno quattro goal. L’incontro, in programma martedì 13 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e insu Sky Go. Sarà prevista anche la trasmissione insu Mediaset, più precisamente su5. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

