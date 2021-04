Pio e Amedeo, confessioni prima di Felicissima Sera: “Ci vergognavamo noi e soprattutto i nostri parenti” (Di martedì 13 aprile 2021) Pio e Amedeo cambiano volto e lo fanno con un programma ed una comicità che non si allineano al filone umoristico che finora hanno portato avanti. Felicissima Sera sarà un programma destinato ad attirare l’attenzione del pubblico generalista: una comicità più soft, meno cafona, con l’intento però di affrontare -a modo loro- temi estremamente delicati, come il body shaming. In un’intervista a Il Corriere della Sera, il duo comico ha raccontato la genesi di questo cambiamento, parlando di come e perché, oggi come oggi, alcune scelte del passato siano fonte di pentimento. Pio e Amedeo, le tematiche: catcalling e bodyshaming Pio e Amedeo rimarranno dei provocatori, ed è proprio Pio a spiegarlo: “Il nostro modo di intendere la comicità è sempre quello di criticare qualcosa nel ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) Pio ecambiano volto e lo fanno con un programma ed una comicità che non si allineano al filone umoristico che finora hanno portato avanti.sarà un programma destinato ad attirare l’attenzione del pubblico generalista: una comicità più soft, meno cafona, con l’intento però di affrontare -a modo loro- temi estremamente delicati, come il body shaming. In un’intervista a Il Corriere della, il duo comico ha raccontato la genesi di questo cambiamento, parlando di come e perché, oggi come oggi, alcune scelte del passato siano fonte di pentimento. Pio e, le tematiche: catcalling e bodyshaming Pio erimarranno dei provocatori, ed è proprio Pio a spiegarlo: “Il nostro modo di intendere la comicità è sempre quello di criticare qualcosa nel ...

Advertising

SaCe86 : Barbara d’Urso, Pio e Amedeo sul pubblico della conduttrice: “Si informano su testate fake” - OptiMagazine : #pioeamedeo di nuovo nella bufera: dopo le critiche ricevute per aver sminuito e ironizzato sul fenomeno… - Zoro__90 : @potterhead_1000 Si, ho letto... mettere quei 2 dementi di Pio e Amedeo al giovedì e l’isola al venerdì, come andav… - RadioSubasio : Pio e Amedeo ospiti in diretta a Radio Subasio - ssmarriti : @alidinuvole Si possono inserire nella stessa frase 'Pio e Amedeo' e 'grasse risate'? -