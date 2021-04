Passa i caselli senza pagare e “risparmia” 12 mila euro. Ma sono riusciti ad identificarlo (Di martedì 13 aprile 2021) Un automobilista bergamasco ha evitato il pagamento del pedaggio al casello di Arona, sull’autostrada A26, per decine di volte nel giro di 6 mesi. Identificato, è stato denunciato ed è finito a processo per truffa aggravata. Sempre lo stesso casello, sempre la stessa tattica per non pagare l’autostrada. Per almeno 34 volte. Totale? Circa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 aprile 2021) Un automobilista bergamasco ha evitato il pagamento del pedaggio al casello di Arona, sull’autostrada A26, per decine di volte nel giro di 6 mesi. Identificato, è stato denunciato ed è finito a processo per truffa aggravata. Sempre lo stesso casello, sempre la stessa tattica per nonl’autostrada. Per almeno 34 volte. Totale? Circa L'articolo proviene da Leggilo.org.

